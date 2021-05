Respect du couvre-feu : un week-end sous haute surveillance

Dès l'ouverture, les terrasses des cafés font le plein. A Bordeaux (Gironde), ce vendredi matin, les habitués ne semblent plus vouloir quitter leurs chaises. "Ça fait un an qu'on n'a plus de soirées étudiantes, plus rien. Si prendre une bière à 21 heures, c'est un grand délit... tant pis", lance l'un d'entre eux. En effet, le soir venu, difficile de respecter le couvre-feu.