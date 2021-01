Restaurant ouvert illégalement à Nice : comment les riverains jugent-ils cette bravade ?

Ce jeudi, le "Poppies" ne sert que des plats à emporter. Mais hier, ce restaurant était tout à fait ouvert. Il a servi 100 personnes à table et sans masque. De plus, elles ont parlé et dansé en pleine pandémie et en totale illégalité. Dans le quartier, les avis sur cette ouverture sont partagés. Certains habitants rencontrés ce matin n'approuvent pas cette initiative. "Cela fait prendre des risques à ceux qui le font, et par répercussion à leur entourage. Jamais on ne s'en sortira si on continue comme ça", regrette une Niçoise. "On est responsable des autres surtout pour les personnes âgées. Mais je ne leur jette pas la pierre", estime un autre.