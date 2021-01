Restaurants fantômes : les rois de la livraison à domicile

Nous sommes encore plus nombreux depuis les confinements et le couvre-feu à avoir recours aux applications pour commander à déjeuner ou à dîner. Bien souvent, les repas livrés qui sont préparés dans ce qu'on appelle des dark kitchen. Dans ces cuisines sans restaurant, tout est fait pour que les plats soient prêts rapidement et qu'ils coûtent le moins cher possible tout en ayant l'air d'être mitonné au restaurant du coin.