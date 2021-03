Restos du cœur : coup d'envoi de la collecte "vitale" compte tenu de la crise

Jusqu'à dimanche, 500 bénévoles seront mobilisés dans le Tarn-et-Garonne et 80.000 dans tout l'Hexagone. Le but est de récolter un maximum de produits de première nécessité, comme des produits d'hygiène et des denrées alimentaires. En Tarn-et-Garonne, les Restos du cœur espèrent accueillir près de 40 tonnes de produits. Dans le grand dépôt de Montauban, on se prépare à recevoir le fruit de cette 35e collecte, indispensable pour les mois à venir.