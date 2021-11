Restos du Cœur : le nombre des camions itinérants doublé pour la campagne hivernale

Comme chaque début de semaine, Martine Rigollet et quatre autres bénévoles chargent leur camion itinérant. "Le mardi on part pour la journée donc les deux camions sont vraiment très pleins, pratiquement le maximum qu'on puisse distribuer", "On dessert actuellement cinq villages. On part pour une tournée où on a 120 personnes à servir", explique-t-elle.