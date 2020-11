Restos du cœur : les bénévoles accueillent de nouveaux bénéficiaires

C'est la première fois que cet homme d'une trentaine d'années se rend aux Restos du cœur à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Des difficultés administratives, moins de rentrée d'argent, aujourd'hui, il ne mange plus à sa faim. Et les Restos s'attendent à de nouvelles inscriptions au fil des jours, pourtant, les fils d'attente sont déjà longues. Il y a ceux que l'on appelle des habitués, qui venaient pour des fins de mois difficiles, et qui viennent désormais toutes les semaines à cause d'un chômage partiel ou d'un emploi encore plus précaire. Et puis, il y a ceux qui vivent de pleins fouets la crise économique comme Angéline, garde d'enfants. "Suite au confinement, je me suis retrouvée avec du travail en moins. Avec trois enfants et des factures à payer, il fallait que je trouve des solutions. Ce qu'on n'osait pas, on l'ose parce que ça va nous aider. J'ai croisé des gens que je connais, je ne savais pas qu'ils venaient là aussi, et eux pareils".