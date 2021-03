Restos du cœur : un bénéficiaire sur deux a moins de 25 ans

Les Restos du cœur lancent vendredi leur collecte nationale qui prend cette année une dimension "vitale" compte tenu de la crise sanitaire et économique qui devrait se traduire par une "hausse significative" des bénéficiaires de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Cette collecte dans les supermarchés, qui s'achèvera dimanche soir, "est d'autant plus importante cette année que le contexte est incertain et qu'on sort d'une année très très compliquée", souligne, auprès de l'AFP, le président de l'association, Patrice Douret.

"Ce qui nous inquiète, c'est l'augmentation significative probable du nombre de personnes que nous devrons accueillir avec des besoins sans doute différents qui fait que cette collecte est essentielle et qu'elle revêt un caractère absolument vital", ajoute-t-il.