Restrictions sanitaires : ce sont les restaurants qui manquent le plus aux Français

En ces temps de confinement, s'attabler dans une salle de restaurant sans masque est un rêve, mais un rêve partagé par une grande majorité. Selon un récent sondage, mené pour évaluer ce qui manque le plus aux Français, les restaurants arrivent en tête de liste. En effet, six Français sur dix disent vouloir plus que jamais y retourner et quatre sur dix affirment que c'est la première chose qu'ils feront une fois les restrictions levées.