Restrictions sanitaires : comment les familles profitent des vacances

Couvre-feu, fermeture des centres de loisirs... Les vacances se déroulent dans des conditions particulières dans la Loire-Atlantique. Toutefois, les Français en profitent.

À peine arriver à la mer, et déjà la famille de région parisienne que nous avons rencontrée doit renter au gîte pour respecter le couvre-feu. Au programme ce soir, le Uno. "On est enfermé, donc il faut bien trouver d'autres occupations avec nos enfants pour pas qu'on reste pleinement devant la télé", confie la mère de famille.

Occuper ses enfants, c'est un peu le défi de tous les parents pendant les vacances, surtout en ce moment où tous les loisirs sont inaccessibles : zoos, musées, planétariums... Passer plus de temps à l'extérieur, c'est la mission de certaines familles. "Avant, c'est vrai qu'on était beaucoup plus enfermé. C'est vrai que là, on réapprend à vivre aussi", s'exprime une autre maman.

"Là, on était à la forêt d'Escoublac, où on a fait le parcours de santé. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire mais qu'on redécouvre au fur et à mesure", fait part une vacancière.

À Pornic, oubliez les terrasses et les repas sur la table. "Ce n'est pas désagréable en fait tant qu'il ne pleut pas. Finalement on profite de nos vacances autrement, mais c'est aussi sympathique", nous confie-t-on. D'autres ont choisi cuisiner dans leur maison de vacances. Cela leur coûterait "deux fois moins cher que d'habitude", car les restaurants et les bars sont fermés.