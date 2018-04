VIDÉO - Résultats du Loto : les numéros qu'il fallait jouer ce mercredi 25 avril 2018

Un nouveau tirage du Loto s'est tenu, mercredi 25 avril avec six millions d'euros en jeu. Les numéros gagnants sont les suivants : 5 - 10 - 21 - 23 - 36, et le numéro chance, le 1. Aucun joueur n’a trouvé la combinaison gagnante. Deux joueurs ont trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance et remportent 100 000 euros chacun.