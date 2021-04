Retour à l'école : quelle ambiance pour cette première journée ?

Après avoir déposé le petit en primaire, Stéphane est de retour chez lui pour s'occuper de Nathan, âgé de onze ans, en sixième. Pour lui, ce sera classe à la maison durant toute cette semaine. Le papa va faire l'école à la maison et le repas en plus de ses visioconférences. Près de six millions et demi d'élèves ont repris l'école dans la matinée, et ce, une semaine avant le retour des collégiens et des lycéens.