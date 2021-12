VIDÉO - Retour 90 km/h : la carte des 37 départements qui ont franchi le pas

Mais cette France qui roule à deux vitesses est parfois difficile à suivre pour les automobilistes. Sur une départementale d’Eure-et-Loire, par exemple, la vitesse est limitée à 90 km/h, mais deux kilomètres plus loin, en passant dans les Yvelines, c’est 80 maximum. "On ne sait plus trop sur quel pied danser", s'offusque un conducteur dans le JT de 20H de TF1 en tête de cet article. "Je trouve ça un peu ridicule. Il valait mieux faire tout à 80 ou tout à 90", renchérit une jeune femme.

Ces départements qui ont fait marche arrière sont surtout "à dominante rurale et ayant une faible densité de population", relève un rapport adressé par le ministère de l'Intérieur aux parlementaires. Au total, ce sont ainsi 33.428 kilomètres de routes qui sont concernés, sur des portions allant de 5.284 kilomètres, dans l'Allier, à 22 kilomètres dans le Haut-Rhin. Voici la liste complète des départements concernés : l'Allier, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, la Haute-Loire, la Haute-Marne, les Hautes-Alpes, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Mayenne, les Hautes-Pyrénées, l'Orne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Sarthe, la Seine-et-Marne, les Deux-Sèvres, le Tarn, la Vienne, la Haute-Vienne et les Vosges

Un premier rapport publié en juillet 2020 avait affirmé que la réduction de la vitesse autorisée avait permis d'épargner 349 vies sur 20 mois et d'économiser 700 millions d'euros par an (diminution des accidents, moindre consommation de carburant), pour une durée de trajet allongée de seulement une seconde par kilomètre en moyenne. Alors, ce retour aux 90 km/h a-t-il eu un effet négatif sur la mortalité routière ?

En Haute-Marne, premier département à avoir abandonné les 80 km/h, sur 20% de son réseau routier, les élus sont plutôt rassurés. "Le retour à 90 sur 1000 kilomètres de routes départementales n'a pas montré plus d'accidents et surtout plus de morts sur les routes du département de la Haute-Marne", explique Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne. En effet, sur ces routes, on compte 18 accidents en 2019 contre 15 en 2020, année du retour au 90 km/h.