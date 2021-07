Retour aux 90 km/h retoqué dans la Meuse : les automobilistes n'y comprennent plus rien

Les automobilistes sont perdus : "C'est sûr qu'on aimerait bien que la décision soit prise une fois pour toute parce qu'avec les radars, on ne sait pas si on doit rouler à 80 km/h ou 90 km/h", déplore ainsi une conductrice dans le 13H de TF1. Et que dire des habitants des villages éloignés des centres-villes qui sont habitués à utiliser ces grandes routes départementales. Fabrice Antonini, garagiste, ne comprend pas une telle décision. "C'est que de la ligne droite, c'est de la route assez large, donc c'est ridicule. Depuis 17 ans que je suis ici, on a eu dix accidents vraiment minimes, autrement on n'a rien", souligne-t-il.