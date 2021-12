Retour des jauges : l’incompréhension du monde du spectacle

Depuis mardi matin, le producteur du ballet Casse-Noisette de Kiev a les yeux rivés sur les prochaines dates du spectacle. Dès lundi, il sera interdit d'accueillir plus de 2 000 spectateurs en intérieur. Alors, plus le temps de se consacrer aux danseurs, l'urgence est de gérer la billetterie. "Dès le 7 janvier, on est déjà complet, c'est-à-dire qu'on est à 3 700 places vendues. Cette date-là, on va reporter sur une date ultérieure et on pense au mois de février", indique Armenak Karapetian, directeur général de l'Entreprise France concert.