Retour des motifs impérieux pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni

À la Clusaz (Haute-Savoie), c'est un coup dur pour les professionnels qui s'attendent à des annulations. Des hôtels entiers ont été réservés à 100% par une clientèle britannique. Après la fermeture de la remontée mécanique l'an dernier, on parle ici de catastrophe pour les stations de ski et plus particulièrement en Savoie et Haute-Savoie. "C'est terminé, on n'aura pas de Noël. C'est une inquiétude supplémentaire. L'épée de Damoclès se rapproche de plus en plus", confie Philippe Gourgaud, directeur général des exploitations du Groupe PVG.