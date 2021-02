Retour des trains de nuit : une bonne idée ?

C'est l'une des deux dernières lignes de trains de nuit en France. Paris - Briançon, départ 21 h et arrivée 8h20 le matin dont le trajet coûte en moyenne 45 euros. Bonne nouvelle pour les amateurs de train couchette, car en plus des deux lignes existantes, Paris - Nice va rouvrir en avril. Et l'an prochain, ce sera la liaison Paris - Tarbes. Quatre autres trajets sont à l'étude : Dijon - Marseille, Bordeaux - Marseille, Tours - Lyon et Paris - Toulouse.