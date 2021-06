Retour du moustique tigre : les communes emploient les grands moyens

A Aix-les-Bains (Savoie), une brigade spéciale se déplace à vélo pour faire du porte-à-porte. Ce sont des agents de la mairie formés pour lutter contre une espèce exotique de moustique plus agressive que ses cousines. Ils sensibilisent les habitants et tentent de localiser les nids de moustiques tigres. Dans chaque jardin qu'ils visitent, Elliot et Mac installent un petit cylindre, un piège qui doit être posé à l'ombre. "C'est génial, car au moins ça va nous aider", se réjouit une habitante.

Le moustique tigre s'est implanté à Aix-les-Bains depuis juillet 2014 et il voyage facilement. Dans les prochaines semaines, 3 500 pièges vont être distribués chez les particuliers. "Quand je vais arroser le jardin, je mets des manches longues et du produit sur la figure et les mains", explique l'une d'entre eux. A noter que le moustique tigre adore aussi le cimetière avec ses coupelles et ses pots de fleurs remplis d'eau. A chaque ponte de l'insecte, 200 à 300 œufs peuvent éclore, alors mieux vaut avoir les bons réflexes.