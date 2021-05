Retour en classe des lycéens et collégiens : comment s'est passée la reprise ?

Ce lundi matin a ressemblé à un jour de rentrée au collège Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny (Nord). Beaucoup d'élèves sont là : la totalité des sixièmes et des cinquièmes et des demi-jauges pour les quatrièmes et les troisièmes. Les élèves de quatrième ont retrouvé leur professeur d'histoire-géographie en chair et en os.