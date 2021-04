Retour sur l'énigme de la disparition de Delphine Jubillar

La maison des Jubillar a désormais un mur de parpaings bâti à la hâte pour se protéger des regards. Toujours inachevée, l'habitation attire l'attention. C'est là que vivait l'infirmière de 33 ans avec son époux et ses deux enfants, avant de disparaître il y a plus de quatre mois, sans laisser de trace. Cagnac-Les-Mines (Tarn) est le théâtre d'une affaire parmi les plus mystérieuses de ces dernières années. Un village paisible de 2 600 habitants qui fascine aujourd'hui les curieux. Dans le quartier, personne n'a oublié Delphine Jubillar mais nul ne souhaite évoquer l'affaire.