Retour sur le réveillon de la Saint-Sylvestre à Lille

Ils étaient tous déterminés. Les 300 clients qui ont réservé sous ce chapiteau, portaient leurs strass et leurs paillettes avec une furieuse envie de célébrer la nouvelle année. "On a envie de faire la fête, de profiter et de passer à l'année 2022 après une année difficile" ; "On ne sait pas ce que ça donnerait par la suite. On a besoin de se retrouver pour pouvoir faire certaines choses", confient des spectateurs. Pour maintenir la fête de la Saint-Sylvestre malgré les restrictions annoncées lundi, Le Chapitô a allongé la durée de son spectacle.