Retraites agricoles : qui est concerné par la revalorisation ce 1er novembre ?

Ils doivent aussi avoir travaillé au moins 17 ans et demi, et tous leurs trimestres doivent avoir été validés. Leur pension, elle, doit être très faible, c'est-à-dire 800 euros mensuels en moyenne. Au total, la mesure concerne 227.000 retraités agricoles.

À la retraite depuis cinq ans, il touche chaque mois une pension loin d’être suffisante à ses yeux. "Pour 37 années : 788,17 euros. Pour moi, c’est humiliant. Je trouve que c’est vraiment ridicule", affirme-t-il. Bien qu’il aborde difficilement le sujet, la situation l’empêche d’avoir l’esprit tranquille. "On se demande comment ce sera dans l’avenir. Pour l’instant, à partir du moment où on ne fait pas trop de dépenses extérieures, on arrive à s’en sortir, mais on ne peut pas dire que c’est l’eldorado", poursuit-il.

La revalorisation des petites retraites agricoles est au cœur des discussions chez les anciens exploitants. Jean-Luc Auguin était éleveur bovin pendant 37 ans lui aussi. Sa retraite s’élève à 924 euros par mois et devrait augmenter de 80 euros avec la nouvelle mesure.