Retraites, plan relance, garantie jeune : le détail des annonces hors-covid de l'allocution d’Emmanuel Macron

C'est l'une des réformes les plus emblématiques de son quinquennat. Suspendu le printemps dernier, au moment du confinement et après des mois de contestation sociale, la réforme des retraites est à nouveau évoquée par le président de la République. Dès la rentrée, il souhaite que le Premier ministre reçoive les partenaires sociaux. Et ces derniers annoncent déjà ce lundi soir deux lignes rouges à ne pas franchir, la retraite à point et le départ à la retraite à 64 ans.