VIDÉO - Rétro 2017 : ces personnalités qui nous ont quittés cette année

Chaque fin d’année est l’occasion de se pencher sur les grands événements qui ont marquée celle-ci. Et d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés. La liste des grands disparus de 2017 est longue. Du monde du cinéma, qui aura perdu Mireille Darc, Jean Rochefort, Victor Lanoux ou Claude Rich, à celui de la musique, orphelin bien sûr de Johnny Hallyday, mais aussi de Chuck Berry ou du guitariste fondateur d’ACDC Malcom Young, les artistes ont compté de nombreux deuils cette année. Les personnalités politiques aussi, avec Simone Veil, Henri Emmanuelli et l’ex-ministre Nicole Bricq, ou les sportifs avec l’ancien footballeur Raymond Kopa et le skieur David Poisson.