Nouvel An sous couvre-feu : ce qui est autorisé ou pas

En couple, en famille ou entre amis, le gouvernement recommande, comme lors du réveillon de Noël, de n’être pas plus de six personnes autour de la table, sans compter les enfants. "Le respect de ce chiffre n'est pas inscrit dans la loi", a toutefois précisé le ministère de l'Intérieur, parlant d'un "appel à la prudence et au civisme". Tom, 19 ans, s'est organisé en conséquence. Il explique que des rallonges seront ajoutées à sa table pour respecter les distances, et que ses invités resteront dormir chez lui. Tous respecteront ainsi l'interdiction de circuler entre 20 heures et 6 heures sous peine d'une amende de 135 euros pour non-respect du couvre-feu (seuls sont autorisés les déplacements avec attestation pour des motifs précis : raison professionnelle, familiale ou de santé par exemple). À noter qu’en ce soir du 31, 100.000 policiers et gendarmes seront "exceptionnellement mobilisés", notamment pour s'assurer du respect de cette mesure.