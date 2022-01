Réveillon du Nouvel an : une nuit sous surveillance

Contrôle surprise entre le foie gras et le saumon. Vendredi soir à Saint-Tropez, bars et restaurants étaient investis par les gendarmes. En l'absence de passe sanitaire et de pièce d'identité, la sanction tombe : “on a une cliente et deux salariés qui n'ont pas de pass valide. Ils ont été verbalisés avec une contravention à 135 euros”. Plus de 500 contrôles ont été effectués en ville, à l'intérieur comme en terrasse.