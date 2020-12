En lice pour le Vendée Globe ou à bord de l'ISS, ils ne fêteront pas Noël comme tout le monde

La nuit de Noël en plein Pacifique ou confinés, bien malgré eux, à 400 kilomètres de la Terre. Pour certains ce réveillon 2020 ne sera pas tout à fait comme les autres. À commencer par le bonhomme à barbe blanche, qui lui va devoir travailler toute la nuit pour satisfaire tous les enfants. Des cadeaux plein la hotte, il a débuté son voyage en Laponie, et le terminera à l'autre bout du monde. Mais Covid oblige, juste avant de quitter son village, il a tenu à rappeler à chacun de respecter les gestes barrières. "Prenez soin de vous, restez en bonne santé, et surtout suivez bien toutes les recommandations sanitaires", a-t-il lancé.

Pendant ce temps, au beau milieu du plus grand des océans, les concurrents du Vendée Globe vont peut-être se sentir bien seuls. À l'image de Romain Attanasio et Samantha Davies, sa femme, elle-aussi isolée en pleine mer, qui ont tout de même réussi, par caméras interposées à se souhaiter un joyeux Noël. Sans oublier de s'adresser à leur fils Ruben, âgé de 9 ans, resté bien sagement en Bretagne avec ses grands-parents. "Le Père Noël a déposé des cadeaux pour lui, et on va s'appeler tous les trois pour fêter Noël à distance", a tout de même tenu à préciser son papa.