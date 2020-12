Réveillon : les forces de l'ordre vont multiplier les contrôles

Jeudi soir, dès 20h, si votre attestation n'est pas en règle, vous serez verbalisé et risquerez une amende de 135 euros. Dans une note que nous nous sommes procurée, le ministre de l'Intérieur demande aux préfets de serrer la vis pour faire respecter le couvre-feu : "La priorité doit être donnée ces prochains jours à la lutte contre les rassemblements non autorisés et les phénomènes de violences urbaines".

Les contrôles seront renforcés en particulier dans les centres-villes et les zones sensibles. En tout, près de 100 000 policiers et gendarmes seront déployés dans l'Hexagone. "On ne peut pas faire plus. Cent mille, c'est déjà un dispositif exceptionnel. Même si c'est le même que l'année dernière, à la différence près que les policiers vont être concentrés sur une mission : évidemment verbaliser tous ceux qui ne respectent pas le couvre-feu. Faire un peu la chasse aux fêtes clandestines qui risquent de se transformer en mini-cluster voire un cluster important", souligne Stanislas Gaudon, délégué général du syndicat "Alliance".