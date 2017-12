VIDÉO - Près de 140.000 policiers, pompiers, gendarmes et militaires mobilisés pour assurer la sécurité au Nouvel An

Beaucoup de Français et de touristes sont attendus tout particulièrement dans la capitale et notamment sur les Champs Elysées pour célébrer la nouvelle année, un dispositif a donc été pensé pour cette zone spécifique. Michel Delpuech table sur "300.000 personnes". "On est outillé, préparé, organisé pour accueillir une foule de cette densité et de cette importance", avance-t-il. Un périmètre de protection a été mis en place autour de "la plus belle avenue du monde". 1.850 membres des forces de l'ordre seront présents, des barrages filtrants avec de possibles fouilles limiteront l'accès aux Champs-Elysées et la vente - tout comme la consommation d'alcool - sera interdite sur place.