Réveillon : on se bouscule chez le coiffeur et le barbier pour se mettre sur son 31

Chez ce barbier, en cette veille du réveillon, le salon ne désemplit pas. Certains hommes se préparent dès ce jeudi pour être à vendredi sur leur 31. "Parce qu'il y a le réveillon et on va essayer de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, il faut se faire un peu beau. On va réveillonner en famille" ; "On va faire une soirée avec mes cousins. Donc, il faut être un peu beau". Toutefois, il reste encore près de 36 heures pour se préparer à un Nouvel An en beauté. Certains coiffeurs travailleront vendredi jusqu'à 20 heures, sans rendez-vous.