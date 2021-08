Risques d’incendies : de quels moyens la France dispose-t-elle ?

Toutes les conditions sont réunies. La chaleur de ces derniers jours et le vent qui vient de se lever accentuent les risques d'incendies. Alors pour intervenir au plus vite, des groupements de pompiers sont postés dans des lieux stratégiques, au milieu des garrigues.

"On a une force de manœuvre qui est plus importante qu'un véhicule isolé, en ayant beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de personnels. On a quatre camions feux de forêt, 18 pompiers qui sont prêts à intervenir H24", indique le lieutenant Jérôme Clarissac, chef du Groupe d'Intervention Feux de Forêt (GIFF).