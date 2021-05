Robert Marchand, le doyen des champions, s'est éteint à l'âge de 109 ans

Il était né avant la Première Guerre mondiale et avait toujours gardé l'enthousiasme d'un jeune homme. Jusqu'au bout, il a conservé sa gouaille et son sourire. Robert Marchand ou toute une vie à vélo. En 2017, contre l'avis des médecins, il avait repris l'entraînement, 20 km par jour. Il a décroché des records à l'âge d'une retraite largement dépassée dont celui de l'heure notamment. En 2011, il a parcouru 23 km à tout juste 100 ans. Aujourd'hui, à l'annonce de sa disparition comme un hommage, ses amis du club de Mitry-Mory en Seine-et-Marne ont enfilé leurs maillots.

Robert Marchand était une star dans l'Ehpad où il résidait. Et en ville, ce doyen du cyclisme était connu de tous. "Il a travaillé au Venezuela, au Canada. Il a été pompier de Paris, gymnaste. C'est un homme aux mille vies", rappelle Charlotte Blandiot-Faride, maire (PCF) de Mitry-Mory (Seine-Et-Marne). Sa vie a été comme une épopée, celle d'un homme passionné de sport. Il a associé le sport et le militantisme au parti communiste. Et cette célébrité est enfin arrivée sur le tard comme un cadeau. Pour Arnold Schwarzenegger, Robert Marchand est une source d'inspiration absolue et incontestable. Le cœur de ce champion français qui battait à 55 pulsations par minute s'est arrêté après 109 années d'une incroyable énergie.