"Ronronthérapie": quand les chats débarquent en classe (pour le plus grand bonheur des élèves)

La ronronthérapie, la recette du bonheur ? Il semblerait ! On connaissait déjà les bars à chats, de plus en plus nombreux à ouvrir en France. Mais saviez-vous qu'il existe aussi des écoles privées qui pratiquent ce genre de chose ? Nous sommes allés à la rencontre de l'une d'entre elles. Privée, cette école accueille en permanence 10 chats, pour 75 élèves.