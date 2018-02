VIDÉO - Roux, et alors ? Avec ses portraits, il combat les clichés sur sa couleur de cheveux

Pascal est roux. Et alors, direz-vous ? Alors, rien. Ou presque. "Moi, je n’ai pas souffert, j’ai toujours été bien dans ma peau", dit-il. "Mais c’est peut-être parce que j’ai grandi à Paris. Là-bas, vous êtes de n’importe quel aspect, on s’en fiche un peu." Mais en 2010, Pascal déménage à Rennes, en Bretagne. Et là, les choses changent. "Il y a plein de roux ! Je m’en suis fait la remarque, mais d’une manière visuelle, en me disant : 'c’est super !'"





Puis, un jour, il y a trois ans, il y a le déclic. La bascule. Sur France Info, Pascal entend une journaliste qui revient, il s’en souvient très bien, sur la mort de l'acteur américain Mickey Rooney : "Il était petit, rondouillard, rouquin, et pourtant, il aura connu huit mariages et non des moindres." Ce "et pourtant" lui reste en travers de la gorge. "Non mais c’est un délire ou quoi ?", peste Pascal Sacleux. "La journaliste veut faire un bon mot en puisant dans l’inconscient collectif. Ces propos m’ont fait mal, et m’ont mis en colère." Et donné l’envie de réagir. "Humainement et professionnellement, j’ai toujours été attiré par les minorités, les gens dont le groupe avait souffert. Je me suis dit, tiens, tu vas te pencher sur tes semblables, ta propre minorité." Une personne sur 20 serait rousse en France. "5% de la population ! Et on n’en entend jamais parler !", s'indigne Pascal. Alors c'est d'abord pour les montrer qu'il a décidé de lancer son projet. "J’avais envie de leur redonner leur fierté, de leur réapprendre à s’aimer. Mais au départ, ma démarche était purement esthétique. "