Saint-Sylvestre : la fête malgré tout ?

Le coronavirus n'aura pas eu raison de leur réveillon. Derrière leur masque encore de rigueur pour quelques minutes, six amis de vingt ans sont tout sourire. Dans leur maison près de Montauban, Renée et Serge Aubin ont tout prévu. Il n'est pas question pour eux d'enfreindre le couvre-feu, tout le monde dormira sous le même toit. Ce réveillon 2020 représente, évidemment, un défi inédit et de taille. Le petit groupe d'amis doit garder en tête la distanciation sociale tout en s'amusant. "On va essayer de regarder les distances, de faire le maximum possible. Mais on va quand même essayer de danser parce que cela nous tient à cœur. ça fait un an qu'on n'a pas dansé. Et là, ça aurait été trop triste", nous a confié Renée Aubin.