Saint-Valentin : les mots d’amour des enfants compilés dans un livre

Dans les plis d'un cahier et les tréfonds de ses souvenirs, Morgane Pellennec, un jour, a trouvé un cœur avec deux initiales et quelques mots d'amour. Il s'agit d'une lettre de Simon, son amoureux de colonie de vacances quand ils avaient onze ans. Cette journaliste a ensuite voulu lire d'autres lettres de ce genre. Elle s'est alors mise en quête. Deux années de recherche et une centaine de lettres plus tard, elle publie un recueil au titre délicieusement enfantin "Tu n'es pas belle, tu es pire !".