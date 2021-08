Salaires : des augmentations pour favoriser les embauches

Dans cette usine d'Eurocave dans le Nord, la production quotidienne doit passer de 100 caves à vin à 140. Mais pour y parvenir, la direction doit embaucher. L'établissement a besoin de 60 opérateurs. Et aujourd'hui, il en a 10. Pour attirer les candidats, Sylvie Pittino, directrice des ressources humaines du groupe Eurocave, doit désormais mettre en avant l'existence de prime d'assiduité, de polyvalence et d'intéressement. Et pour fidéliser tous ses salariés, la rémunération est plus intéressante que dans les usines voisines.