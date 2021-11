Salon des maires : les communes font leur marché

Quand un maire fait son marché, il cherche souvent de l'innovation. Le tout automatique a la cote chez les 800 exposants du Salon des maires. Une supérette prend par exemple la forme d'une boîte géante totalement automatisée. On y paye sur son téléphone. Il y a aussi des consignes connectées à installer sur les bords de plage. Plus surprenant, un distributeur de billets où l'on peut recharger sa voiture électrique.

Quand un maire fait ses courses, il cherche aussi à faire des économies d'argent et si possible d'énergie. "Comme toutes les collectivités, on est préoccupé par nos consommations. On recherche des lumières performantes économes", explique Jean-Pierre Ladrech, maire de Firmi (Aveyron). Les élus ont jusqu'à jeudi soir pour venir au Salon des maires, faire leurs emplettes et chercher la bonne idée pour leur commune.