Samuel Paty : comment les écoles de France lui ont rendu hommage

Toute la journée, dans la plus grande intimité, des élèves et leurs enseignants se sont souvenus de Samuel Paty. Un an après son assassinat, à l'intérieur de ce collège où il enseignait, des textes ont été lus en hommage à ce professeur d'histoire tant apprécié. Un collégien lui rend hommage au micro du 20H, "un prof bien, il n'a jamais crié, il était gentil, c'est un bon prof. Il faisait son métier et il aimait ce qu'il faisait". Et une autre témoigne aussi, "c'est un jour qu'on n’oubliera jamais, c'est vrai on ne l'oubliera jamais, et justement aujourd'hui l'hommage ça fait revenir les souvenirs, donc c'était triste".