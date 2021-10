VIDÉO - Hommage à Samuel Paty : "Sa mémoire, en aucun cas, ne sera oubliée", promet Jean-Michel Blanquer

Un an après l’attentat qui a coûté la vie de l’enseignant de 47 ans devant son collège à Conflans-Saint-Honorine, un hommage est organisé ce vendredi dans tous les établissements scolaires de France. Dans la matinée, Jean-Michel Blanquer s'est rendu dans un lycée du 16e arrondissement de Paris pour rencontrer des élèves de seconde ayant participé à l'hommage national, assurant que la mémoire du professeur "en aucun cas ne sera pas oubliée". Ces commémorations et moments de rassemblement "montrent que l’on n’a pas peur et que l’on est unis", a affirmé le ministre de l'Éducation nationale aux lycéens. "Ces deux choses sont fondamentales puisque les terroristes cherchent à les abattre", ajoute-t-il. Il ne faut "pas reculer sur les valeurs de démocratie et de liberté. Samuel Paty est mort pour la liberté", insiste-t-il.