Comment les smartphones mettent en péril notre mémoire

Quand vous aurez terminé de lire cet article, vous l’aurez déjà oublié. La moitié aura en effet disparu de votre mémoire en moi d'une heure. 60%, demain. Et le mois suivant, vous ne vous souviendrez plus que d’un quart de ce qui suit. La cause de cette perte de mémoire ? La technologie. Les numéros de téléphones sont enregistrés dans les carnets d’adresse de nos smartphones. Les adresses, et mêmes les trajets, on les trouve grâce à des applications GPS. Les dates d’anniversaire, Facebook nous les rappelle par le biais de notifications. Le calcul mental ou les règles d’orthographes, n’en parlons même pas… Quant à la distance entre la Terre et la Lune, on trouve la réponse sur Wikipédia d’un simple clic, ou plus simplement encore en demandant à l'assistant vocal de son smartphone, en débitant les mots magiques "Ok Google !" ou "Hey Siri !".





Les nouvelles technologies nous facilitent la vie. Plus besoin, de nos jours, de s’encombrer l’esprit, avec des informations "futiles", puisque notre smartphone, devenu la télécommande de notre vie, les mémorise pour nous. Sauf qu’à force, tout cela pourrait se retourner contre nous, et mettre en péril nos capacités d'apprentissage, alerte le Professeur Francis Eustache, directeur de l'Unité neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine de l'Inserm. Pour bien mémoriser une information, explique-t-il, notre cerveau a besoin de repos. "La mémoire a besoin d’attention et de temps pour traiter les informations en profondeur, souligne-il. Le risque de l’immédiateté et de cette réactivité à des stimulations diverses, c’est que l’on traite les informations de façon superficielle. Par conséquent, on les mémorise moins bien."