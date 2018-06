Pollution de la mer : du coup, quelles sont les chances de retrouver du plastique dans nos assiettes ?

Prenons l'exemple des mollusques (huîtres, moules...) : ils filtrent, selon les espèces, 20 à 25 litres d’eau de mer par jour. Or au regard de la pollution grandissante, l'eau de mer compte de plus en plus de composés chimiques. Ces mollusques ingèrent donc régulièrement ces micro-particules de moins d'un millimètre. Et nous ensuite, nous les mangeons. Une récente étude vient de démontrer que sur 300 grammes de chair de moule, on pouvait retrouver en moyenne 300 microparticules de plastique. Quand même.





Ainsi, selon les spécialistes, une personne qui mange régulièrement des produits de la mer peut absorber jusqu’à 11.000 pièces de plastique par an. Et le problème c’est que pour l’instant, on ne sait pas trop quelles peuvent en être les conséquences. 99% de ces particules ne font que transiter par notre corps, c'est avéré. Mais quid des 1% qui reste à l'intérieur ? Et là, à date, aucune étude scientifique n'est en mesure de répondre à cette question, ce qui est pour le moins inquiétant !