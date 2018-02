VIDÉO - Marie-Caroline customise les panneaux de stationnement pour handicapés pour les rendre "moins tristes"

Ce handicap a fait basculer sa vie, elle doit désormais la réinventer. Marie-Caroline a dû arrêter de travailler. "Avant, j’étais aide-soignante, puis surveillante de nuit dans un internat, des métiers où il faut avoir les deux jambes valides", explique-t-elle. Pendant six mois, elle a enchaîné les sciatiques chroniques. Et doit aujourd'hui composer avec le centre de rééducation et les séances de kiné deux fois par semaine. Surtout, la jeune femme a dû se confronter au regard des gens. Elle ne le pensait pas aussi dur. "J’ai peut-être vécu dans un monde de bisounours. J'ai grandi avec ma maman qui avait la même maladie, un tonton malade, mais c'était rempli de bienveillance", dit Marie-Caroline. "Et là, vraiment, le regard des gens m’a heurtée". Que ce soit dans la rue ou quand elle se gare sur une place handicapée. "Ils sont soit réprobateurs, soit tristes. Le nombre de regards pathétiques qu’on suscite !", souffle-t-elle. Compréhensive, tout de même : "J’ai conscience que cela fait peur, que ça renvoie à nos faiblesses et à ce qui peut tous nous arriver." Mais voilà, Marie-Caroline ne voit pas les choses ainsi. Ces regards lui ont donné un coup de fouet : pour les changer, elle a eu cette idée de customiser les panneaux de stationnement pour handicapés.





"J’ai eu envie de donner vie à ce petit picto, de manière ludique. En me disant que si ça pouvait donner le sourire à la personne qui allait se garer là, c'était déjà pas mal." C’est comme ça qu’elle s’est retrouvée, un an après son diagnostic, les genoux dans le gravier, avant une séance de kiné. À tenter de customiser ce picto tristouille. Elle lui a ajouté une queue de sirène. Marie-Caroline se souvient : "Les gens me regardaient. Un petit monsieur que ça interpellait est venu me parler, ça le faisait marrer. Ça m’a donné envie de continuer." La fois d’après, elle est descendue avec un papier calque et a relevé le dessin du panneau pour pouvoir travailler chez elle. Et a laissé rouler son imagination débridée : un picto détourné en Wonder Woman, un autre en carrosse, un autre en traîneau du père Noël. Tous ont ensuite été collés en ville. "J’essaie d’adapter les dessins à des moments de ma vie", raconte Marie-Caroline. "Le carrosse par exemple, c’est quand je suis partie à Paris voir une expo au Louvre. C’était ma première expérience en fauteuil roulant, et c’était magique : il y avait un endroit réservé pour les fauteuils, je me suis retrouvée le nez sur la Joconde. J'étais la reine des fées !"