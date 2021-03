Se confiner au "grand air"

Même confiné, faire une virée à deux dans une décapotable pour prendre l'air est aujourd'hui une priorité pour beaucoup de Français. Certains en profitent dans le Pas-de-Calais. "Être confiné ici, ça va", ont-ils lancé. D'autres ont ressorti la canne à pêche et s'apprêtent à pêcher le bar. Sur la plage de Wimereux, le petit Simon apprend à marcher. Il fait huit degrés et il y a peu de vent. Pour les familles ici dans le Pas-de-Calais, habituées à un confinement plus strict, c'est comme un samedi de liberté.

Désormais, dans le Pas-de-Calais, on peut se déplacer à dix kilomètres autour de chez soi, et ce, toute la journée. On peut donc se poser face à la mer pour la contempler jusqu'à ce soir, 19 heures. Chantal et Jocelyne, par exemple, sont en pleine contemplation. Un peu plus loin, des promeneurs qui ont dans leur poche l'incontournable attestation. Avec une météo clémente comme celle-là, les locaux devraient profiter de la plage tout le week-end et sans touristes.