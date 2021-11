Sécurité routière : des bandes phosphorescentes testées sur les routes des Landes

Nous empruntons en pleine nuit noire la portion expérimentale. Et il faut l'admettre qu'au début, nous étions un peu sceptiques. Quand on roule avec les phares allumées, on ne voit pas vraiment la différence entre la peinture blanche et celle photoluminescente. Par contre, si on regarde au loin, là où les phares n'éclairent pas, on remarque la teinture lumineuse qui nous indique le virage qui est arrivé. Donc, c'est plus sécurisant.