"Si tu conduis je raccroche" : la Sécurité routière lance une campagne anti-portable au volant

"Si tu conduis, je raccroche" C'est le slogan de la nouvelle campagne de la Sécurité routière destinée à sensibiliser sur les risques de l'usage d'un smartphone au volant. Et pour cause : l'inattention, était responsable de 13% des accidents mortels en 2020. Dans le détail, les études montrent qu'un conducteur qui téléphone en conduisant enregistre entre 30 et 50% d'informations en moins sur la route, et que téléphoner multiplie par trois le risque d'accident matériel ou corporel.