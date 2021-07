Sécurité routière : vers la fin des radars ?

Radars autonomes futuristes, radars de ville qui détectent vos portables, radars tronçons, radars tourelles... en matière de flash, la Sécurité routière n'en finit plus d'innover. Mais est-ce vraiment plus dissuasif ? Si on en croit les automobilistes que nous avons croisés, cela ne change pas grand-chose. Et apparemment, c'est aussi l'avis de la Cour des comptes.