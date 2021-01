Voici les régions où l’on conduit le mieux… et le plus mal

La zénitude au volant… une notion bien abstraite pour de nombreux automobilistes français. Le baromètre du comparateur d’assurances Les Furets sur les pratiques à risque des automobilistes montre de vraies disparités dans l'Hexagone. De quoi raviver quelques rivalités. Selon ce classement, l’Île-de-France est de loin la région qui compte la plus faible proportion de bons conducteurs, devant l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Quant à la région où l'on trouve la plus forte proportion de bons conducteurs, il s'agit du Centre-Val-de-Loire, devant la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté.

Ce mardi matin à Brest (Finistère), la nouvelle ne surprenait pas tellement les automobilistes interrogés au micro de TF1. Chacun y va même de sa propre analyse. Ici, "les gens respectent davantage les limitations de vitesse", témoigne une automobiliste dans le reportage en tête de cet article. "On accorde plus de temps aux piétons qui veulent passer", explique pour sa part un autre. Les cyclistes, souvent malmenés par les quatre roues, disent eux aussi se sentir davantage en sécurité, à l'instar d'Adrien qui vient de Paris. "C'est ici de loin où je me sens le plus en sécurité", assure-t-il.