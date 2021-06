Séduction : le coup de chaud des Français

À Gruissan dans l'Aude, 37 °C sur le sable et des corps qui se déconfinent, alors la douce musique de la séduction de l'été résonne à nouveau. "Avec le confinement, le déconfinement, tout le monde a besoin de se retrouver, de se faire des sourires et d'être tactile aussi", dit une jeune femme. "Il fait beau, il fait chaud, il y a des bikinis partout, totalement bouillant", lâche un homme.

Un vent de liberté sur le sable et pour les experts, la plage reste l'un des lieux privilégiés pour la pratique de la drague. "On les voit les petits manèges, les petits regards qui commencent à se faire, les petites approches en sortant de l'eau. Puis, les conversations qui commencent à se faire", relate Céline Guintrand, gérante de la plage "Chez Céline" à Marseille. "Mon ex-mari, je l'ai rencontré sur la place", témoigne une dame.

Et devant une telle affirmation, on s'est tout simplement demandé quelles étaient les meilleures techniques de séduction à la plage. "Le Eyes contact", nous répond une jeune fille. "Quand on se regarde mutuellement et là peut-être qu'il y a le coup de foudre", explique-t-elle avec le sourire. Être gentleman, évidemment, mais surtout avoir le sens de la formule. Il faut croire que parfois, ça marche. Pour la suite, on n'en dira pas plus, sauf peut-être que ces contacts avaient manqué sans doute ces derniers mois à certains, tout comme la légèreté des amours d'été.