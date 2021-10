Seine-et-Marne : trois lycéens en garde à vue après l'agression d'une enseignante en plein cours

Une agression en plein cours. Une enseignante a été violemment poussée vendredi par un élève au lycée Jacques-Prévert à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Trois lycéens ont été placés en garde à vue ce lundi en lien avec une vidéo virale de l'agression, rapporte le parquet de Melun cité par l'AFP. Le principal mis en cause est majeur, les deux autres mineurs.

Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et vue plus de 1,6 million de fois ce lundi, on voit un lycéen vouloir sortir de la classe. L'enseignante s'y oppose, mais le jeune homme hausse le ton : "Wallah écarte-toi de ma rue. Eh le Coran, poussez-vous Madame !". "Ne me touchez pas", prévient l'enseignante, rappelant au garçon qu'il se trouve "à l'école". Malgré la mise en garde, il ouvre alors violemment la porte, projetant au sol son institutrice.