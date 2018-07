VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur le Maca du Pérou

Le Maca du Pérou est une tubercule de la famille des Brassicaceae, dont le radis fait partie. Cultivé depuis plus de quatre millénaires sur les plateaux des Hautes Andes péruviennes, à 4000 mètres d'altitude, il était considéré comme sacré par le peuple Inca qui lui reconnaissait des vertus fortifiantes. Sa consommation était d'ailleurs réservée aux plus fortunés, ainsi qu'aux guerriers les plus glorieux. Ces derniers en consommaient avant de partir au combat. La réputation de cette racine a aujourd'hui fait le tour de la planète. Elle est aujourd'hui surtout connue pour ses propriétés aphrodisiaques.